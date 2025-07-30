Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 30 июля сохраняется на нулевом уровне

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 30 июля вновь на нулевом уровне - четвертую неделю подряд. Такой расчет представил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень также будет нулевой, на кукурузу - снизилась до 215,3 с 840,8 рубля за тонну неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $224,3 за тонну на пшеницу ($225 за предыдущий период), $193,5 - на ячмень ($192,9), $232,3 - на кукурузу ($231,7).

Новые ставки будут действовать по 5 августа.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повысилась до 17,875 тыс. рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.

Минсельхоз Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молодой человек погиб при атаке дрона в курском селе

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

В Ростовской области полностью восстановят железнодорожные пути к утру 30 июля

Что произошло за день: вторник, 29 июля

"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы

"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы

РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

Связанным с недружественными странами коллекторам хотят запретить работать в России

Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Прокуроры начали проверку из-за обрушения части офисного здания в Екатеринбурге

Чернышенко отметил востребованность инженерных специальностей у абитуриентов вузов

Чернышенко отметил востребованность инженерных специальностей у абитуриентов вузов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6841 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });