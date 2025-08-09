Поиск

Ушаков заявил, что РФ и США ждет напряженная подготовка к встрече на Аляске

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал он.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, как сообщил американский президент.

По словам Ушакова, российский и американский президенты сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулировании конфликта на Украине. Он также сообщил, что следующая встреча Путина и Трампа может пройти на российской территории - "соответствующее приглашение президенту США уже передано".

Кремль Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп встреча подготовка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Вечером в пятницу над российскими регионами нейтрализовано 66 украинских БПЛА

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатки выросло до восьми человек

Что произошло за день: пятница, 8 августа

Роспотребнадзор запросил у Турции официальные данные об отравлениях в отеле Аланьи

Шесть человек доставили к медикам после обрыва канатной дороги в Нальчике

Шесть человек доставили к медикам после обрыва канатной дороги в Нальчике

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });