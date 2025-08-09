Ушаков заявил, что РФ и США ждет напряженная подготовка к встрече на Аляске

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал он.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, как сообщил американский президент.

По словам Ушакова, российский и американский президенты сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулировании конфликта на Украине. Он также сообщил, что следующая встреча Путина и Трампа может пройти на российской территории - "соответствующее приглашение президенту США уже передано".