Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что следующая после Аляски встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на российской территории, заявил помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения саммита глав России и США 15 августа.

"Если же заглядывать вперед, то, естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа - провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - сказал Ушаков.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, как сообщил американский президент.