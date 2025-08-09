Поиск

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вылет 35 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с ограничениями, вводимыми накануне для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"Более 80 рейсов уже вылетели по маршруту назначения после снятия ограничений. В данный момент 35 задержанных рейсов (на время - ИФ) более 2 часов", - говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов.

"Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. (...) В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания воздушных судов и пассажиров может быть увеличено", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в пятницу аэропорт Сочи дважды приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Серпухове задержали пятерых подозреваемых в ограблении Почты России в Москве

Число госпитализированных после взрыва на предприятии в Стерлитамаке выросло до 27

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

Ограничения сняты в аэропортах Саратова, Владикавказа и Калуги

Российские военные уничтожили утром субботы 21 дрон ВСУ

Газ взорвался на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке

Ограничения введены в шести российских аэропортах

Рейсы задержаны в аэропортах Сибири, вылета ожидают около 1,6 тыс. человек

Вулкан Ключевской выбросил второй столб пепла высотой 11,5 км

Вулкан Ключевской выбросил второй столб пепла высотой 11,5 км

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 97 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6915 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });