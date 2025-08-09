Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вылет 35 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с ограничениями, вводимыми накануне для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"Более 80 рейсов уже вылетели по маршруту назначения после снятия ограничений. В данный момент 35 задержанных рейсов (на время - ИФ) более 2 часов", - говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов.

"Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. (...) В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания воздушных судов и пассажиров может быть увеличено", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в пятницу аэропорт Сочи дважды приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов.