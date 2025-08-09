Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вылет 35 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с ограничениями, вводимыми накануне для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба авиапредприятия.
"Более 80 рейсов уже вылетели по маршруту назначения после снятия ограничений. В данный момент 35 задержанных рейсов (на время - ИФ) более 2 часов", - говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов.
"Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. (...) В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания воздушных судов и пассажиров может быть увеличено", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, в пятницу аэропорт Сочи дважды приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.
По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.