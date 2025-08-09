Минобороны сообщило об авиаударе по ВСУ в районе Константиновки в ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по позициям бригады территориальной обороны ВСУ в промышленной зоне на окраине населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Кадры объективного контроля, полученные операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, зафиксировали прямое попадание авиабомбы ФАБ-3000", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бомба была оснащена универсальным модулем планирования и коррекции.

Здание, в котором находились военнослужащие ВСУ, полностью разрушено, сказано в сообщении Минобороны РФ.