МИД РФ осудил решение Израиля о расширении военной операции в секторе Газа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Решение Израиля о расширении операции в Газе чревато усугублением ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы, заявили в МИД РФ.

"8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции в секторе Газа и взятия под контроль его некогда самого густонаселенного центрального района. Ожидается, что в ближайшее время там не останется ни одного мирного жителя. Все они подвергнутся принудительному выдворению. Не скрывается нацеленность израильской стороны в дальнейшем поэтапно захватить и оккупировать весь сектор", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

"Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы. Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона". - отмечается в сообщении.