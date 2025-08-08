Поиск

Глава Евросовета призвал Израиль пересмотреть решение об оккупации города Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта предупредил израильское правительство, что решение взять под контроль город Газа усугубит и без того тяжелую ситуацию в секторе.

"Я настоятельно призываю правительство Израиля пересмотреть свое решение о захвате города Газа. (...) Ситуация в секторе Газа остается драматичной, и решение израильского правительства лишь усугубит ее", - написал он в соцсети X.

Кошта указал на то, что "такая операция наряду с продолжающимся незаконным расширением поселений на Западном берегу (реки Иордан), массовыми разрушениями в секторе Газа, блокадой гуманитарной помощи и распространением голода не только нарушает соглашение с Евросоюзом (...), но и подрывает основополагающие принципы международного права и общечеловеческие ценности".

Он подчеркнул, что это решение израильского правительства будет "иметь последствия для отношений между ЕС и Израилем".

При этом Кошта отметил, что "после варварского террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года ЕС занимает последовательную позицию: осуждает это нападение, требует безоговорочного освобождения всех заложников, признает право Израиля на законную самооборону в соответствии с международным и гуманитарным правом и подтверждает решение о создании двух государств в качестве единственного политического пути к стабильности в регионе, одновременно поддерживая Палестинскую национальную администрацию в установлении эффективного контроля над территорией".

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату Армией обороны Израиля города Газа.

Антониу Кошта Евросовет Евросоюз Израиль ХАМАС Газа Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 8 августа

Роспотребнадзор запросил у Турции официальные данные об отравлениях в отеле Аланьи

NYT сообщила о тайном приказе Трампа применять военную силу против наркокартелей

NYT сообщила о тайном приказе Трампа применять военную силу против наркокартелей

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Германия остановит экспорт вооружений, которые могут использоваться в секторе Газа

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Путиным украинский кризис

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });