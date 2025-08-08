Глава Евросовета призвал Израиль пересмотреть решение об оккупации города Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта предупредил израильское правительство, что решение взять под контроль город Газа усугубит и без того тяжелую ситуацию в секторе.

"Я настоятельно призываю правительство Израиля пересмотреть свое решение о захвате города Газа. (...) Ситуация в секторе Газа остается драматичной, и решение израильского правительства лишь усугубит ее", - написал он в соцсети X.

Кошта указал на то, что "такая операция наряду с продолжающимся незаконным расширением поселений на Западном берегу (реки Иордан), массовыми разрушениями в секторе Газа, блокадой гуманитарной помощи и распространением голода не только нарушает соглашение с Евросоюзом (...), но и подрывает основополагающие принципы международного права и общечеловеческие ценности".

Он подчеркнул, что это решение израильского правительства будет "иметь последствия для отношений между ЕС и Израилем".

При этом Кошта отметил, что "после варварского террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года ЕС занимает последовательную позицию: осуждает это нападение, требует безоговорочного освобождения всех заложников, признает право Израиля на законную самооборону в соответствии с международным и гуманитарным правом и подтверждает решение о создании двух государств в качестве единственного политического пути к стабильности в регионе, одновременно поддерживая Палестинскую национальную администрацию в установлении эффективного контроля над территорией".

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату Армией обороны Израиля города Газа.