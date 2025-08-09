В Москве положительно оценили встречу лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с комментарием в связи с переговорами лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне (США)

Она заявила, что "Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания". "Одно из важнейших условий - всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран", - отметила Захарова.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - подчеркнула представитель МИД

При этом на фоне утверждений Баку и Еревана об их предпочтении вести диалог напрямую, без внешней помощи, Захарова напомнила, что "нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего Заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта". "В регионе был дислоцирован Российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки. Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга", - пояснила она.

В 2020-2022 годах в том же трехстороннем формате была разработана "дорожная карта" по всем ключевым направлениям примирения Баку и Еревана: разработке мирного договора, разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в регионе, делимитации и демаркации государственной границы, развитию контактов по линии гражданского общества, продолжила представитель МИД.

"По каждому из них было сделано немало", - указала она.

По словам Захаровой, "оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей - России, Ирана, Турции".

"Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий", - заявила представитель МИД РФ.

"Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила", - подчеркнула Захарова.

Она считает важным учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики. "Нельзя игнорировать и тот факт, что граница Армении с Ираном охраняется российскими пограничниками, размещенными в соответствии с межгосударственным договором от 30 сентября 1992 года", - напомнила Захарова.

"Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - отметила представитель МИД РФ.

Ее комментарий размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Белом доме в Вашингтоне была подписана декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.