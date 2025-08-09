Путин проинформировал президента Бразилии об основных итогах встречи с Уиткоффом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

"Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также взаимодействия в рамках БРИКС.