Трамп назвал крайне продуктивными переговоры Уиткоффа с Путиным в Москве

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

"У моего спецпосланника, Стива Уиткоффа, состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

В то же время Трамп не упомянул возможность введения США вторичных санкций в отношении РФ.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщил в соцсети Х, что по словам источника, США "как и ожидается, введут в эту пятницу вторичные санкции" против России.

В среду во время визита в Москву Уиткофф встретился с Путиным. Президент России и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около трех часов.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", сказал Ушаков. По его словам, "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".