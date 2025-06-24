В МИД РФ заявили, что диалога с США по ДСНВ сейчас нет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В данный момент отсутствует диалог между Россией и США по истекающему в феврале 2026 года Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Нет, такого диалога нет. И мы не слышали от нынешней команды в Белом доме никаких конкретных идей на этот счет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос издания о том, развивается ли диалог с США по стратегической стабильности.

При этом он отметил, что в РФ "со своей стороны дали понять американцам, что прогресс к большей нормальности в отношениях явно недостаточен для того, чтобы мы рассмотрели вопрос о возобновлении диалога о стратегической стабильности".

"Так что по мере приближения 5 февраля, срока формального истечения действия ДСНВ, который, как известно, приостановлен нами в силу понятных причин, мы можем, я думаю, оказаться в ситуации, когда дальнейшая перспектива будет определяться не за переговорным столом, а путем суверенных политических решений в Москве и Вашингтоне", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

По мнению Рябкова, "здесь важно не оказаться в ситуации неуправляемой, неконтролируемой гонки вооружений".

"Я думаю, всем понятна та позиция, из которой исходим мы и на чем мы базируемся в своих решениях и действиях. Эта позиция неоднократно излагалась президентом Российской Федерации: мы не дадим втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом наши интересы безопасности и в этой сфере тоже будут стопроцентно обеспечены", - резюмировал замминистра иностранных дел РФ.