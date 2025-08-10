Поиск

Рябков заявил, что РФ не исключает для себя никаких вариантов после выхода из ДРСМД

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Россия не исключает для себя никаких шагов после выхода из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Называть конкретные точки, географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, ждать ли появления военных баз РФ в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, "развязаны ли в этом смысле руки" у российской стороны, Рябков сказал: "У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем".

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что решение разместить американские ядерные ракеты на территории Великобритании учитывалось Москвой при принятии решения о выходе из добровольного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

4 августа в МИД заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД наземного базирования.

