Поиск

Минпросвещения объявило сроки нового учебного года в РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения России объявило рекомендуемые даты завершения 2025/26 учебного года, он продлится с 1 сентября по 26 мая.

Как уточняется в телеграм-канале ведомства, возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам.

Отмечается, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале - не менее семи дней. Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.

Соответствующие рекомендации по организации учебного процесса направлены в субъекты РФ, уточнили в ведомстве.

"Эти меры помогут обеспечить единые подходы к обучению, соблюдение санитарных норм и предотвратить переутомление учащихся", - добавили в ведомстве.

Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });