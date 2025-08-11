Минпросвещения объявило сроки нового учебного года в РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения России объявило рекомендуемые даты завершения 2025/26 учебного года, он продлится с 1 сентября по 26 мая.

Как уточняется в телеграм-канале ведомства, возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам.

Отмечается, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале - не менее семи дней. Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.

Соответствующие рекомендации по организации учебного процесса направлены в субъекты РФ, уточнили в ведомстве.

"Эти меры помогут обеспечить единые подходы к обучению, соблюдение санитарных норм и предотвратить переутомление учащихся", - добавили в ведомстве.