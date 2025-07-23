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Минпросвещения РФ определило максимально допустимую учебную нагрузку для школьников

Минпросвещения РФ определило максимально допустимую учебную нагрузку для школьников
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ определило количество часов в неделю, отводимых для уроков с учётом максимально допустимой нагрузки: с 1 сентября 2025 года в первом классе дети должны учиться не более 21 часа в неделю, в одиннадцатом - не более 37 часов в неделю.

Эти нормы содержатся в приказе министерства просвещения РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, имеется в виду "час", установленный конкретной образовательной организацией, он составляет от 35 минут (для детей с ограниченными возможностями здоровья) до 45 минут.

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В соответствии с приказом объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в соответствии с вариантами федеральных учебных планов составляет: в первом классе от 20 часов до 21 часа, во втором, третьем и четвертом классах - от 23 до 26 часов. В течение года объем максимально допустимой нагрузки составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов, во втором, третьем и четвертом классах - от 782 часов до 884.

Как отмечается в приказе, продолжительность учебного года основного общего и среднего общего образования составляет 34 недели.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в соответствии с вариантами федеральных учебных планов составляет: в пятом классе - от 29 до 32 часов, в шестом - от 30 до 33 часов, в седьмом - от 32 до 35 часов, в восьмом и девятом - от 33 до 36 часов. Объем максимально допустимой нагрузки в течение года составляет: в пятом классе - 986 часов до 1 088 часов, в 6 классе - от 1 020 до 1 122 часов, в седьмом классе - от 1 088 часов до 1 190, в восьмом и девятом классах - от 1 122 до 1 224 часов. При этом занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра и заканчиваться не позднее 19 часов.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в десятом и одиннадцатом классах составляет от 34 до 37 часов, а объем максимально допустимой нагрузки в течение года - от 1 156 часов до 1 258 часов.

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. Предусмотрено не менее восьми недель для летних каникул. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы, сообщается в приказе.

Режим работы и график учебного года устанавливаются образовательной организацией РФ самостоятельно с учетом законодательства и гигиенических нормативов.

В марте этого года глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что вопрос нагрузки школьников и предельного объема домашнего задания был упорядочен Минпросвещения РФ и согласован Роспотребнадзором.

14 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об ограничении максимального количества контрольных и проверочных работ, включая Всероссийскую проверочную работу, до 10% от общего объема учебного времени с 1 сентября 2025 года.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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