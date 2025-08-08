Поиск

Эксперт не видит в России угрозы эпидемии лихорадки чикунгунья

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России сейчас нет эпидемиологической опасности в связи с распространением в Китае лихорадки чикунгунья, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает телеграм-канал Роспотребнадзора.

"Регистрируемая в настоящее время численность комаров и данные об отсутствии их инфицированности вирусом показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности (в России - ИФ) нет", - сказала Пшеничная, слова которой привели в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Она отметила, что лихорадка чикунгунья "не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара".

"Поэтому такая ситуация, как была в свое время с COVID-19, для вируса чикунгунья в принципе невозможна", - добавила эксперт.

Основные переносчики чикунгуньи - комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus - распространены на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, а в настоящее время распространились также в Европе и Северной Америке.

В России сейчас завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.

Основные симптомы лихорадки чикунгунья - повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

