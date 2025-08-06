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Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ в настоящее время завозные случаи заболевания не зарегистрированы.

"Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун (...) На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют", - сообщили журналистам в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. От человека к человеку болезнь не передаётся.

По информации Рспотребнадзора, для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в РФ в наличии есть отечественные тест-системы.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, в РФ также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. "Регистрируемая численность комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus и данные об отсутствии их инфицированности показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет", - подчеркнули в ведомстве.

Для снижения риска заражения граждан, направляющихся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых. Для этого следует использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, надкроватные пологи, носить одежду, прикрывающую кожу (штаны, рубашки с длинными рукавами).

Ранее в СМИ сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 7 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья.

Роспотребнадзор Гуандун Китай
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