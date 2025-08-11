Поиск

Правительство компенсирует племенным хозяйствам до 70% затрат на развитие геномной селекции

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство компенсирует племенным хозяйствам до 70% затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота.

"Одно из важнейших направлений - развитие научных разработок в области селекции и генетики. Чтобы усилить его, правительство станет софинансировать племенным хозяйствам часть затрат на исследования племенной ценности и заболеваний животных. Размер субсидии составит до 70% от объема расходов", - сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Как заявил на совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев, геномная селекция позволяет быстрее выявлять и закреплять у сельхозживотных полезные продуктивные качества. Тем самым значительно ускоряются процессы племенной работы. "Подобные научные изыскания позволят повысить темпы прироста продуктивности сельхозживотных, а, следовательно, и объемы производства продукции животноводства", - сказал он.

По его словам, в перспективе будет сформирована отечественная система геномной оценки, которая позволит эффективнее вести работу по повышению продуктивных качеств животных. В этом году из федерального бюджета на данное направление предусматривается почти 0,5 млрд рублей. Поддержку смогут получить любые племенные хозяйства, которые будут применять инструменты геномной селекции в своей работе.

"Кроме того, мера будет востребована у компаний, участвующих в реализации соответствующего направления Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Рассчитываем, что в 2025 году средства могут получить порядка 400 заявителей. В дальнейшем сумму, предусмотренную на это направление, планируем увеличивать", - сказал Патрушев.

Вице-премьер также сообщил, что в стране за последние годы была сформирована обширная племенная база по 13 видам сельхозживотных. "Мы в достаточной мере обеспечиваем себя генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. С 2023 года активно развиваем племенное птицеводство, для чего при поддержке правительства был создан селекционно-генетический центр "Смена". Вместе с тем нам надо развивать качественные характеристики племенного поголовья", - сказал он.

Планируется, что в 2025 году в России молекулярную генетическую экспертизу пройдут 110 тысяч животных, сообщает сайт правительства.

