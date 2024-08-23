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Минсельхоз в 2023-24 гг. профинансировал создание 20 селекционно-семеноводческих центров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз в 2023-2024 годах оказал господдержку по созданию в РФ 20 селекционно-семеноводческих центров, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"За 2023-2024 годы мы уже смогли профинансировать 20 селекционно-семеноводческих центров. Преимущественно это именно частные компании, которые начали заниматься этим бизнесом", - заявила Лут на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024" в Казани в пятницу.

По ее словам, с 2015 по 2022 годы было создано 32 таких центра, но преимущественно – в научных организациях. "Сейчас все наши селекционеры, как в научных институтах, так и частные, фактически поднимают голову и становятся отдельной отраслью, которая работает исключительно для бизнеса", - заявила она.

Лут подчеркнула, что "очень важно эту связку бизнеса с селекционерами и семеноводами, которые должны реализовывать задачи бизнеса, не потерять". "Надо четко понимать: все должно идти не от науки к бизнесу, а от бизнеса к науке", - сказала она.

Министр назвала оправданной позицию тех сельхозпроизводителей, которые заявляют о намерении отказываться от неэффективных семян и гибридов. "В принципе, это правильная позиция. Почему? Потому что все равно все сельхозпроизводители работают за деньги. Эффективность – это главный показатель любого бизнеса, и, конечно, наши гибриды и сорта должны учитывать эту эффективность. Сельхозпроизводитель должен быть доволен теми гибридами, которые мы разрабатываем, они должны быть эффективными и приносить необходимый доход для того, чтобы дальше развиваться", - заявила он.

Лут также сообщила, что одним из направлений разрабатываемого национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" будет федеральный проект по поддержке селекции и генетики растений и животных. В нем планируется сохранить уже действующие меры господдержки в этой сфере и введены новые.

Минсельхоз
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