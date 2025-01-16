Минсельхоз РФ предложил Ирану создать совместную программу по селекции кур

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложил делегации аграрного ведомства Ирана рассмотреть возможность создания совместной программы по селекции кур. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам переговоров министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезелдже.

"Российский министр отметила необходимость расширения сотрудничества между научными организациями двух стран, в том числе в области селекции и семеноводства сортов и гибридов культур, выращиваемых на территории Ирана и России. Еще одним направлением взаимодействия могут стать совместные проекты в области генетики животных", - говорится в пресс-релизе.

По словам Лут, сегодня Иран полностью обеспечен собственным мясом птицы. В РФ также есть успешные наработки в этой сфере. Мясной кросс "Смена 9" обладает конкурентоспособным потенциалом и является аналогом западным гибридам. Лут предложила иранской стороне рассмотреть возможность создания совместной программы по селекции кур.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Иран является важным и крупным партнером РФ в сфере АПК. Торговля сельскохозяйственной продукцией составляет более 60% от общего товарооборота между странами.