Поиск

Минсельхоз РФ предложил Ирану создать совместную программу по селекции кур

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложил делегации аграрного ведомства Ирана рассмотреть возможность создания совместной программы по селекции кур. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам переговоров министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезелдже.

"Российский министр отметила необходимость расширения сотрудничества между научными организациями двух стран, в том числе в области селекции и семеноводства сортов и гибридов культур, выращиваемых на территории Ирана и России. Еще одним направлением взаимодействия могут стать совместные проекты в области генетики животных", - говорится в пресс-релизе.

По словам Лут, сегодня Иран полностью обеспечен собственным мясом птицы. В РФ также есть успешные наработки в этой сфере. Мясной кросс "Смена 9" обладает конкурентоспособным потенциалом и является аналогом западным гибридам. Лут предложила иранской стороне рассмотреть возможность создания совместной программы по селекции кур.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Иран является важным и крупным партнером РФ в сфере АПК. Торговля сельскохозяйственной продукцией составляет более 60% от общего товарооборота между странами.

Минсельхоз Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС определил бюджет своей гуманитарной помощи в мире на 2025 год в 1,9 млрд евро

Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Разлив мазута в Керченском проливе

ЧП в Керченском проливе не повлияло на работу зерновых терминалов

BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков

BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков

Миноритариям СМЗ, чьи акции истребуются в пользу РФ, предложили 9600 рублей за бумагу

ФНБ в декабре сократился на 1,22 трлн рублей, до 11,88 трлн рублей

Подпавший под санкции США киргизский банк намерен обжаловать это решение

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе250 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2108 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });