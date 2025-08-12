На Камчатке пожарных и военных привлекут для очистки после пеплопадов с Ключевского вулкана

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Последствия пеплопадов с Ключевского вулкана, который активизировался после мощного землетрясения на Камчатке, устраняют в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа, сообщил глава округа Олег Бондаренко в своем телеграм-канале во вторник.

"В Ключах выпало значительно больше вулканического пепла, чем в Усть-Камчатске. На данный момент пепел находится во влажном состоянии, что снижает его летучесть. Однако, подобно мокрому песку, он создает значительную нагрузку на кровли зданий и сооружений. В связи с этим крайне важно оперативно приступить к ликвидации последствий пеплопада, в первую очередь на объектах социальной инфраструктуры", - написал он.

Чем дольше пепел остается на крышах, тем выше риск повреждений. Кроме того, при высыхании пепел станет более легким и ветром будет разноситься по поселку, значительно ухудшая качество воздуха и затрудняя последующую уборку, констатировал Бондаренко.

По его словам, на прошедшем заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС решили мобилизовать все силы и средства муниципалитета для ликвидации последствий пеплопадов в поселках Ключи и Усть-Камчатск с привлечением пожарной техники для промывки фасадов, смыва пепла с крыш и очистки прилегающих территорий.

Муниципальные власти обратятся к командованию военного городка "Ключевской" для совместной ликвидации последствий пеплопадов на его территории, задействовав в этих работах имеющуюся у военных технику и личный состав.

Муниципалитет также просит Минздрав региона направить в Усть-Камчатский округ медиков для проведения обследований населения, в первую очередь лиц с хроническими заболеваниями, особенно дыхательной системы, в условиях повышенного содержания пепла в атмосфере.

Собственников частных домовладений собираются освободить от платы за холодное водоснабжение на период ликвидации последствий пеплопадов, что "позволит гражданам свободно использовать воду для очистки своих участков и прилегающих общественных территорий".

В Усть-Камчатском округе сохраняется режим повышенной готовности, "все службы находятся в состоянии постоянной готовности к реагированию на возможные изменения обстановки".

Местным жителям рекомендуют минимизировать пребывание на улице, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, так как извержение Ключевского вулкана продолжается.

Ключевской вулкан активизировался после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, по склонам течет раскаленная лава. Утром во вторник вулкан выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря.

Вулкану присвоен "красный", наивысший код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.