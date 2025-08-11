Поиск

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Не исключены пеплопады в населенных пунктах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке утром в понедельник выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря, возможны пеплопады в населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Утром 11 августа зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 12 км. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, там не исключается незначительное количество пепла. При изменении ветра также не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в других населенных пунктах Усть-Камчатского округа", - говорится в сообщении.

В настоящее время пеплопады в населенных пунктах не наблюдаются, но если они начнутся, местным жителям и гостям региона спасатели настоятельно рекомендуют без необходимости не выходить на улицу.

"Пепловый шлейф простирается на 280 км к востоко-юго-востоку от вулкана. Активность вулкана несколько снизилась, но остается высокой. Из кратера на вершине вулкана продолжается движение лавовых потоков", - сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Ключевской вулкан активизировался после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, по склонам течет раскаленная лава.

Вулкану присвоен "красный", наивысший код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

