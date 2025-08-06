На Запорожской АЭС сообщили об обстреле промзоны Энергодара

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Энергодара в районе транспортного цеха и типографии Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

"Сегодня вооруженные силы Украины снова обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции. Никто не пострадал - ни среди персонала, ни среди населения. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет", - сказано в сообщении.

В зданиях типографии и транспортного цеха выбило окна. Службы станции проводят осмотр территории на предмет дополнительных повреждений.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").