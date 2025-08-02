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Пожар возник в промзоне рядом с ЗАЭС в результате обстрела со стороны ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пожар начался в промышленной зоне рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате обстрела со стороны ВСУ, его локализовали, сообщили в субботу представители станции.

"В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции произошло возгорание на территории промышленной зоны. (...) Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований пожар на территории промышленной зоны был локализован", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Представители станции подчеркнули, что угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков ЗАЭС нет, станция функционирует штатно.

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"Радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды. Мониторинг радиационной обстановки ведется в непрерывном режиме", - добавили они.

В сообщении уточняется, что во время тушения пожара расчет спасателей подвергся атаке со стороны дрона ВСУ. Обошлось без пострадавших.

Ранее в субботу глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате атаки БПЛА по гражданскому автомобилю в районе промзоны города погибла женщина, ранения получил мужчина.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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