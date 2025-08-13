Жительница Белгорода пострадала при ударе БПЛА по частному дому

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Белгороде женщина получила баротравму в результате удара беспилотника по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на предварительную информацию врачей.

Пострадавшую обследуют в больнице.

В доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад, добавил он.

Ранее он сообщил, что в среду утром Белгород подвергся атакам пяти беспилотников. Повреждены гражданский объект, автомобиль и забор частного дома.