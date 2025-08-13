Москва рассчитывает, что президенты России и США обсудят все накопившиеся вопросы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Встреча на Аляске позволит лидерам России и США сконцентрироваться на обсуждении всех вопросов в отношениях двух стран, начиная с украинского кризиса и до нормализации двустороннего диалога, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

"Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации, они (отношения - ИФ) существенно просели. Поэтому данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути нормального функционирования двухстороннего диалога, который, естественно, имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал он.

Говоря о том, что позволило в столь сжатые сроки быстро организовать саммит, представитель МИД отметил, что решающим фактором стала "воля лидеров стран".

Фадеев добавил, что глава МИД Сергей Лавров примет участие во встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.