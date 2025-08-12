Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ.

"Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - отметили на Смоленской площади.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля журналистам ранее в августе.



