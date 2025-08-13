В Херсонской области за сутки жертвами обстрелов стали три человека

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В результате обстрелов населенных пунктов Херсонской области за последние сутки погибли три человека, еще один был ранен, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

"Обстрелы Гладковки Голопристанского округа привели к гибели мужчин 1983, 1986 и 1987 года рождения. Пострадал местный житель 1994 года рождения. Он доставлен в больницу Скадовска", - написал он.

В Каховке поврежден жилой дом.

По данным Сальдо, обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка и Старая Збурьевка.