Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ разработало варианты расписаний школьных уроков при организации обучения в 2025/26 учебном году, каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований.

"Для оптимизации образовательной нагрузки министерство просвещения РФ разработало варианты расписаний уроков для 1-11-х классов при организации обучения в 2025/26 учебном году. Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

В сообщении уточняется, что в соответствии с федеральным учебным планом и с учетом 5-дневной или 6-дневной недели разработаны пять вариантов расписаний для начальных классов (1-4-е классы), шесть вариантов расписаний для учащихся 5-9 классов и 19 вариантов расписаний учащихся в 10-11 классах.

"Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН. Отметим, что для учеников 1-11-х классов в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла "Разговоры о важном", - заявили в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в министерстве, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия - мои горизонты" для учащихся 6-11-х классов.