Арктическая группировка Северного флота провела учения в Баренцевом море

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал в Баренцевом море задачи по подготовке к четырнадцатому дальнему походу по морям Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"В составе отряда на совместном контрольном выходе в Баренцевом море действовали большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", большой морской танкер "Сергей Осипов" и спасательный буксир "Памир", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, экипажи выполнили весь комплекс подготовительных мероприятий к дальнему походу как в базе, так и в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Были отработаны задачи по совместному маневрированию, поисково-спасательному обеспечению, действия кораблей и судов по прямому предназначению.

Экипаж "Североморска" выполнил практические стрельбы по воздушным и морским целям из артиллерийских установок АК-100 и АК-630, информирует Северный флот.

"Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 отработали взлеты и посадки на ходу с вертолетной площадки большого противолодочного корабля "Североморск" и осуществили облет средств радиотехнического вооружения", - сказали в пресс-службе флота.

Там сообщили, что в рамках учений была проверена готовность экипажей кораблей и судов действовать при ликвидации нештатных ситуаций и организации спасания в море.

В январе пресс-служба флота сообщала, что в рамках четырнадцатого арктического похода военнослужащие Северного флота проведут ряд учений. В частности, береговые войска отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента.

По информации флота, арктические походы кораблей Северного флота проводятся на регулярной основе с целью проведения учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности РФ в Арктической зоне, по обороне островных и континентальных российских территорий в Арктике, а также учений спасательной направленности в районе трассы Северного морского пути.