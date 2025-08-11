Поиск

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей, в составе которого большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов", вышел в дальний поход, взял курс в акваторию Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Основная цель похода - обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне", - отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик, слова которого приводятся в сообщении.

По данным флота, "североморцы примут участие в учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне".

В пресс-службе добавили, что перед походом экипажи боевых кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов Военно-морского флота России.

Во флоте сообщили, что Арктический поход боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Поход будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

