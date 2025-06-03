Северный флот сообщил о старте учения по защите объектов экономической деятельности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Северный флот приступил к учению по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности РФ, морских коммуникаций и защите пунктов базирования флота.

"Будут отрабатываться вопросы по обеспечению охраны районов базирования, защите морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в прибрежных морях силами Кольской флотилии разнородных сил Северного флота во взаимодействии с морской авиацией Северного флота и силами пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району", - сообщила пресс-служба Северного флота во вторник.

В учении задействованы корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, а также подразделения береговой ракетной бригады, сообщил флот.

"В рамках учения будет отрабатываться взаимодействие разнородных сил при решении задач по противодействию различным видам современных угроз, в том числе - диверсионным группам условного противника и применению им различных беспилотных систем", - сказали в пресс-службе.

По её данным, учение плановое, оно продлится несколько дней.



