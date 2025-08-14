Поиск

Ушаков отметил историческое значение места переговоров Путина и Трампа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российско-американский саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже близ мемориального кладбища, где захоронены участвовавшие в ленд-лизе советские летчики, и это будет иметь символическое значение в год юбилея окончания Второй мировой войны, сказал журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены 9 советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в СССР самолетов из США в рамках ленд-лиза", - сказал Ушаков.

"Встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающем о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией" - отметил он.

СССР США Юрий Ушаков Германия Анкоридж Элмендорф-Ричардсон Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Военная операция на Украине

После атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov
Военная операция на Украине

Дроны в четвертый раз атаковали здание областного правительства в Белгороде

ВСУ ударили по зданию областного правительства в Белгороде

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6966 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });