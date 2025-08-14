Ушаков отметил историческое значение места переговоров Путина и Трампа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российско-американский саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже близ мемориального кладбища, где захоронены участвовавшие в ленд-лизе советские летчики, и это будет иметь символическое значение в год юбилея окончания Второй мировой войны, сказал журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены 9 советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в СССР самолетов из США в рамках ленд-лиза", - сказал Ушаков.

"Встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающем о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией" - отметил он.