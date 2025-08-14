В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вступила в завершающую фазу, ее программа уже согласована, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Подготовка к встрече президентов России и США вступила в завершающую фазу", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "с учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть, в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых и, конечно, в первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита".

"Согласована программа встречи лидеров", - добавил он.

Трамп и Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в эту пятницу, 15 августа.