"Росатом" надеется на решение на Аляске вопроса с американским топливом на ЗАЭС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что на предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет решена судьба американского топлива на Запорожской АЭС.

"В свое время американская сторона доносила до нас определенные озабоченности по топливу. Мы ответили и по нашим дипломатическим каналам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива как находящегося в реакторах, так и находящегося в хранилищах. Думаем, что, может быть, развязка переговорная с США даст ответ в том числе и на эти вопросы", - сказал Лихачев телеканалу "Россия-24".

Глава "Росатома" отметил, в рамках подготовки к переговорам доложил Путину о положении дел на ЗАЭС для формирования переговорных позиций.

"Докладываем президенту о положении дел на электростанции, о наших планах по ее дальнейшему использованию, по развитию ЗАЭС. В каком-то смысле, может быть, формируем часть переговорных позиций между США и России", - сказал Лихачев.