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Рябков заявил о невозможности решить вопрос с ядерным топливом на ЗАЭС без диалога с США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Без диалога с Вашингтоном выработать решение по остающемуся на ЗАЭС американскому ядерному топливу не удастся, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"ЗАЭС - это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами. Гендиректор госкорпорации, как я понимаю, высказал мнение, что с учетом обстоятельств, а именно, продолжительного периода, когда на этом объекте предпринимались попытки "заместить" топливные сборки российского производства на американские, возникает целый ряд вопросов, в том числе, и юридического свойства: как быть с находящимся на этом объекте свежим топливом американского производства?" - сказал Рябков журналистам в Сочи.

"Соответственно, без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится, это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия - это вопрос вторичный, он технический и не надо политизировать эту тему. Здесь все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", - подчеркнул замминистра, отвечая, в частности, на вопрос о возможном допуске Москвой американских специалистов на ЗАЭС для решения вопроса о дальнейшей судьбе остающегося там ядерного топлива.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС МИД РФ Росатом США Сергей Рябков
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