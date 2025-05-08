"Росатом" хочет вернуть США ядерное топливо, которое находится на ЗАЭС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" хочет вернуть США ядерное топливо, которое находится на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, четыре из шести энергоблоков с топливом на ЗАЭС - американской сборки.

"Собственно, оно (топливо - ИФ) нам не нужно, но возникают организационные моменты и юридические. (...) Здесь очевидно потребуются определенные консультации. Время для них не настало, нужно политическое решение. Мы готовы его вернуть", - сообщил Лихачевв интервью корреспонденту "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

"Мы возвращаем отработавшее топливо в ядерный оборот, перерабатываем. Но что делать с американским, пока технологически до конца непонятно", - добавил он.

В конце апреля глава госкорпорации "Росатом" заявил, что Россия готова обсудить с США форматы взаимодействия по Запорожской АЭС (ЗАЭС). В частности, вопросы могут затрагивать судьбу американского ядерного топлива на станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.