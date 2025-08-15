В Москве заявили, что поддерживают Армению в создании "маршрута Трампа"

Но предстоит уточнить нюансы с Ереваном и Баку, отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа", если Ереван считает, что он принесёт гарантии безопасности, но предстоит уточнить нюансы с армянский и азербайджанской сторонами, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Армения является нашим стратегическим союзником, и, если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы так же поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе, это целиком и полностью отвечает нашим интересам", - сказал Оверчук журналистам в Киргизии.

"Конечно же, в рамках тех договоренностей, которые очевидно могли быть достигнуты, есть некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской стороной", - подчеркнул он.

