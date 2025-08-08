Армения и Азербайджан в Вашингтоне парафируют соглашение о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне на трехсторонней встрече с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и США Дональдом Трампом заявил о парафировании соглашения о мире между Ереваном и Баку.

"Парафирование мирного соглашения проложит путь для прекращения длившегося десятилетиями конфликта и открытия новой эпохи между Арменией и Азербайджаном, основанной на полном уважении суверенитета, территориальной целостности наших стран", - сказал Пашинян.

"Подписание сегодняшних деклараций дает уверенность и гарантию в том, что мы открываем на Южном Кавказе страницу мира, безопасности, процветания, экономического сотрудничества. Позвольте подчеркнуть, соглашение об открытии региональных транспортных коммуникаций, основанное на суверенитете, территориальной целостности. Рад, что совместно с США Армения будет работать для претворения в жизнь проекта "Путь Трампа во имя мира и благополучия" (42-х км дорога на юге Армении, которая свяжет Азербайджаном с Нахичеванью - ИФ). Этот проект разблокирует весь регион, откроет стратегические экономические возможности, будет содействовать инфраструктурным инвестициям, будет стимулировать региональную связь и укрепит лидерство США в качестве важного игрока по разрешению конфликтов", - заявил армянский премьер.

Он поблагодарил Трампа за посреднические усилия в достижении результата по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. "Это успех для наших стран, региона и мира", - подчеркнул Пашинян.

"Считаю, что президент Трамп достоин Нобелевской премии мира. Мы будем защищать это и приложим усилия в этом направлении. Это очевидно. Сегодняшнее мероприятие свидетельствует об этом", - сказал Пашинян на трехсторонней встрече с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана заявил со своей стороны, что, "возможно, мы с премьером Пашиняном договоримся совместно направить заявку в Нобелевский комитет, чтобы президенту Трампу была присуждена Нобелевская премия мира".