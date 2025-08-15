Поиск

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

В розничной торговле алкоголем и табаком предлагается запретить работать без российского гражданства

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает в 2026 году снизить допустимую долю иностранных работников по девяти видам экономической деятельности, в том числе в некоторых отраслях вообще запретить работать людям без российского гражданства, сообщила пресс-служба министерства.

"Минтруд России предлагает снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности по сравнению c показателями, установленными в прошлом году. В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком", - говорится в сообщении.

Проект такого постановления разработан Минтрудом с учетом предложений регионов и отраслевых ведомств и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Предлагается ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году она составляла не более 80%. В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было - до 50%.

"Предлагается снизить долю и в сферах обслуживания населения. В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с российским гражданством, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было", - отметили в пресс-службе.

Также "предлагается ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до нуля".

"При этом в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель сохранится и на 2026 год", - говорится в сообщении.

Проектом постановления также предлагается установить региональные особенности в 29 регионах, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается, среди них: Удмуртская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

"Например, в Амурской области полностью ограничивается работа мигрантов в сфере производства пищевых продуктов и напитков, ремонта машин и оборудования, ветеринарной деятельности для сельскохозяйственных животных. Также до нуля будет ограничена доля иностранных работников в Ульяновской области в сфере регулярных пассажирских перевозок автобусами, троллейбусами и трамваями в городском и пригородном сообщении", - сказано в сообщении.

В Минтруда отметили, что проект постановления подготовлен в соответствии с положениями федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в России" "с учетом предложений регионов, проработанных с социальными партнерами субъектов, а также отраслевых ведомств". Там напомнили, что допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан России.

Ранее Минтруд подготовил проект приказа об ограничении трудоустройства иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами России. Проект приказа прошел межведомственное согласование и публичное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Еврейская автономная область Забайкальский край Красноярский край Минтруд Приморский край
