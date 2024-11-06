Совет Федерации запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о запрете организации и проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан третьими лицами.

В частности, закон вводит запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации его проведения.

Правительство будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.

Сертификат о владении русским языком, о знании истории России и основ законодательства на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством перечень учреждений, проводящих экзамен.

Авторами закона стала группа депутатов от всех фракций во главе с спикером Госдумы Вячеславом Володиным.