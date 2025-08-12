"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Запрет Петербурга на привлечение легальных мигрантов к работе в сферы такси и доставки усугубит и без того имеющийся дефицит кадров в этих сферах, грозит уходом исполнителей в тень и ростом цен на услуги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

"В Петербурге уже сейчас не хватает водителей такси и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. После вступления в силу запрета на работу по патентам дефицит исполнителей в этих двух отраслях увеличится до 40 тысяч человек. Это может спровоцировать рост цен на такси в 10-15%, а на доставку - более чем в два раза", - говорится в комментарии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 августа подписал постановление о запрете привлечения иностранных граждан к работе курьерами.

"Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь - для молодежи и студентов", - объяснила пресс-служба городского правительства.

Ранее власти Петербурга запретили иностранцам с патентами наниматься таксистами.