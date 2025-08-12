Поиск

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Запрет Петербурга на привлечение легальных мигрантов к работе в сферы такси и доставки усугубит и без того имеющийся дефицит кадров в этих сферах, грозит уходом исполнителей в тень и ростом цен на услуги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

"В Петербурге уже сейчас не хватает водителей такси и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. После вступления в силу запрета на работу по патентам дефицит исполнителей в этих двух отраслях увеличится до 40 тысяч человек. Это может спровоцировать рост цен на такси в 10-15%, а на доставку - более чем в два раза", - говорится в комментарии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 августа подписал постановление о запрете привлечения иностранных граждан к работе курьерами.

"Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь - для молодежи и студентов", - объяснила пресс-служба городского правительства.

Ранее власти Петербурга запретили иностранцам с патентами наниматься таксистами.

Яндекс Петербург Александр Беглов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Трамп хотел бы быстро добиться перемирия на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6944 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });