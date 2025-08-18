Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Фото: Погиба Александра/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Коммуникационный сервис "Сферум" для учителей, учащихся и их родителей интегрирован в национальный мессенджер МАХ, образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ - это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов после Всероссийского совещания региональных министров образования.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции "Сферума", интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и чат-бот программы "Пушкинская карта".

Среди новых возможностей "Сферума" - единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Кроме того, можно будет обмениваться и подписывать многие необходимые школьные документы, например, справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке.

"Сферум" в национальном мессенджере будет запускаться поэтапно - с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). С 15 сентября "Сферум" в МАХ постепенно станет доступен для остальных регионов России.