Поиск

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ
Фото: Погиба Александра/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Коммуникационный сервис "Сферум" для учителей, учащихся и их родителей интегрирован в национальный мессенджер МАХ, образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ - это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов после Всероссийского совещания региональных министров образования.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции "Сферума", интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и чат-бот программы "Пушкинская карта".

Среди новых возможностей "Сферума" - единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Кроме того, можно будет обмениваться и подписывать многие необходимые школьные документы, например, справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке.

"Сферум" в национальном мессенджере будет запускаться поэтапно - с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). С 15 сентября "Сферум" в МАХ постепенно станет доступен для остальных регионов России.

Минпросвещения Сергей Кравцов Сферум Пушкинская карта Рособрнадзор МАХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

"Автозавод СПб" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

В Тюмени пассажирский Ан-24 выкатился за взлетную полосу

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области достигло 20 человек

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 14 человек

Что произошло за день: воскресенье, 17 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6983 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });