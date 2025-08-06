Мессенджер Мах протестировал оборудование для подключения к "Госуслугам"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Мах и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера.

Уточняется, что подключение Мах к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) выполнено с помощью протокола аутентификации OpenID Connect, который позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Мах.

Отмечается, что реализация протокола аутентификации - аппаратная, поставщиком оборудования выступила "Инфотекс Интернет Траст", администрация Мах закупила оборудование и выполнила все необходимые требования по подключению.

Замглавы комитета Госдумы по ИТ Антон Горелкин сообщил, что "Госуслуги" будут интегрированы в Мах через несколько недель.

"Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что "Госуслуги" появятся в Мах уже через несколько недель. Все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад. Примерно тогда же стартовало закрытое тестирование, а Минцифры официально объявило о проработке интеграции Мах и "Госуслуг". Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем", -т написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на базе платформы Max от интернет-холдинга VK создается российский национальный мессенджер, в котором объединится функционал отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих. Закон о создании национального мессенджера был принят в июне, в том же месяце его подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин поручил правительству организовать работу по поддержке развития российского мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным госуслугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

"Инфотекс Интернет Траст" (ИИТ) - российская ИТ-компания, основанная в 2000 году, специализируется на разработке защищенных сертифицированных ФСБ и ФСТЭК сервисов и решений с использованием электронной подписи, а также услуг по кибербезопасности и защите информации. Является крупнейшим аккредитованным Удостоверяющим центром в России.