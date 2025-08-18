В РФ заявили о готовности передать Украине 31 человека в формате взаимной репатриации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Украина представила России для взаимной репатриации список своих граждан; РФ готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

Уполномоченный уточнила, что на Украине удерживается 31 житель Курской области.

Помимо этого, Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о контакте на этой неделе, где планируется определить дату возвращения курян.

"Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой (возвращения курян - ИФ)", - сказала Москалькова.