Москалькова сообщила о возвращении еще двух курян, незаконно перемещенных на Украину

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила "Интерфаксу" о возвращении в Россию двух жителей Курской области, ранее незаконно перемещенных на Украину.

"Сегодня мы с огромной радостью встретили в Москве переданных украинской стороной в рамках договорённостей стамбульского формата двух жительниц Курской области, которые более четырех месяцев незаконно удерживались на территории Украины после их перемещения из Суджанского района", - сказала "Интерфаксу" Москалькова в четверг.

Она отметила, что уже сегодня женщины будут дома, где их ждут внуки, дети, близкие и родные.

"Это стало возможным только благодаря огромной поддержке нашего президента, его заботе о каждом нашем соотечественнике при активной работе председателя и членов российской миссии по переговорам с Украиной в стамбульском формате, Минобороны России, наших спецслужб. Продолжаем работу по вызволению ещё 32 курян, незаконно удерживаемых на территории Украины", - пояснила Москалькова.

Она добавила, что борьба за каждого мирного жителя - "это наш общий ежедневный сложный процесс важных переговоров".