Москалькова попросила папу римского помочь с возвращением россиян с Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила письмо папе римскому с просьбой оказать содействие в возвращении мирных российских граждан с Украины.

"Сегодня 30 человек находятся в Сумах (...). О возвращении их на родину ведутся переговоры. Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности", - сказала Москалькова журналистам в среду в Бишкеке.

Омбудсмен сообщила, что Международный комитет Красного Креста посещает российских граждан, находящихся на Украине. "Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, была соответствующая одежда, медикаменты", - добавила она.