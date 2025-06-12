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Москалькова настаивает на допуске Красного креста к удерживаемым на Украине россиянам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что 34 жителя Курской области, находящиеся на Украине, будут освобождены.

"Мы надеемся, что обещания и договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата", об освобождении жителей Курской области, их 34 человека, будут выполнены", - сказала она журналистам.

Москалькова заявила о необходимости соблюдения прав российских граждан, удерживаемых украинской стороной.

"Я обратилась к ук‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​раинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой", - сказала она.

Москалькова также подчеркнула необходимость допуска представителей Красного креста к удерживаемым на Украине российским гражданам.

"У нас были сведения, что Красный крест не пускали какое-то время, - отметили она. - Сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный крест посещал наших граждан, и они были переданы".

Украина Татьяна Москалькова Красный крест Курская область
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