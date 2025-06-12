Москалькова настаивает на допуске Красного креста к удерживаемым на Украине россиянам
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что 34 жителя Курской области, находящиеся на Украине, будут освобождены.
"Мы надеемся, что обещания и договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата", об освобождении жителей Курской области, их 34 человека, будут выполнены", - сказала она журналистам.
Москалькова заявила о необходимости соблюдения прав российских граждан, удерживаемых украинской стороной.
"Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой", - сказала она.
Москалькова также подчеркнула необходимость допуска представителей Красного креста к удерживаемым на Украине российским гражданам.
"У нас были сведения, что Красный крест не пускали какое-то время, - отметили она. - Сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный крест посещал наших граждан, и они были переданы".