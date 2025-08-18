Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 23 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате пожара на предприятии в Рязанской области увеличилось до 23 человек, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале в понедельник.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших, один человек скончался в больнице.

Ранее сообщалось о 20 погибших в результате пожара на предприятии в поселке Лесной Шиловского района.

15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной, в результате которого погибли люди.

Специалисты МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы. На 3 тыс. кв. м. разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Распоряжением губернатора Рязанской области Павла Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона в связи с трагическими событиями в Рязанской области объявил день траура 18 августа.

Установлен размер выплат семьям погибших и пострадавшим: 1 млн 567,5 тыс. рублей семьям погибших, от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей - пострадавшим в зависимости от причиненного вреда здоровью. Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь 15,675 рублей на первоочередные нужды.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).