Суд поддержал взыскание с британской структуры Baker Hughes $12 млн в пользу российского подразделения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Energy Technology UK Limited (Великобритания) в пользу ООО "Бейкер Хьюз Рус Инфра" (Москва) $11,9 млн долга, $97,9 тысячи процентов, а также процентов по статье 395 Гражданского кодекса России, начисляемых на $11,9 млн за период с 26 октября 2024 года по дату фактической оплаты денежных средств, и 6,3 млн рублей госпошлины.

"Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщает сайт суда.

Взыскиваемая сумма представляет собой долг по соглашению от 25 ноября 2019 года и эквивалентна 1,2 млрд рублей (по курсу ЦБ РФ на 5 ноября 2024 года - дату подачи иска).

В материалах дела отмечается, что стороны 25 ноября 2019 года заключили соглашение об оказании услуг в коммерческой деятельности.

В соответствии с дополнительным соглашением от 26 сентября 2022 года Baker Hughes Energy Technology UK Limited признала наличие задолженности по платежам от клиента в размере $28,3 млн. Стороны договорились, что оплата части в размере $16,4 млн должна быть осуществлена не позднее 20 ноября 2022 года, а оставшиеся $11,9 млн - не позднее 20 сентября 2024 года.

Однако по состоянию на дату подачи иска - 5 ноября 2024 года - обязательства клиента по выплате $11,9 млн не были исполнены.

В соответствии с допсоглашением от 13 января 2023 года стороны согласовали, что платежи в сумме $16,4 млн должны быть погашены не позднее 20 декабря 2023 года.

Поскольку задолженность не погашена, общество обратилось в суд с иском, в котором сослалось на то, что по состоянию на дату подачи иска (июнь 2024 года) обязательства клиента по выплате компании $16,4 млн не исполнены. Доказательств оплаты услуг в материалы дела не представлено.

Девятый арбитражный апелляционный суд 26 марта 2025 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск 9 января 2025 года.

Арбитражный суд Московского округа 19 марта 2025 года оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании с Baker Hughes Energy Technology UK Limited в пользу ООО "Бейкер Хьюз Рус Инфра" по иску почти $17 млн, в том числе $16,4 млн долга и $528,6 тысячи процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскиваемая сумма также подлежит уплате в рублях по курсу Банка России на день осуществления платежа.

В решении суда первой инстанции подчеркивалось, что "в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, следовательно, требование истца о взыскании 16 438 053 доллара 95 центов США задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке".

ООО "Бейкер Хьюз Рус Инфра" занимается предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа, Baker Hughes Energy Technology UK Limited - производит установки по очистке нефтепромыслового оборудования.

Baker Hughes Великобритания Baker Hughes Energy Technology UK Limited Бейкер Хьюз Рус Инфра
