Суд по иску "Ямал СПГ" наложил арест на деньги и имущество "дочки" Baker Hughes

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа по иску ОАО "Ямал СПГ" в качестве предварительных обеспечительных мер наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество ООО "Бейкер Хьюз Рус Инфра" в пределах суммы, эквивалентной $50,7 млн по курсу ЦБ РФ на дату ареста, и 47,3 млн рублей, в том числе на остатки денежных средств и на денежные средства, которые в будущем поступят на счета ООО "Бейкер Хьюз Рус Инфра", говорится в решении суда.

По мнению заявителя, в случае непринятия предварительных обеспечительных мер, "исполнение решения суда будет невозможно, поскольку ответчик совершает недобросовестные действия, которые свидетельствуют о том, что он в принципе не намерен исполнять обязательства перед российскими контрагентами под предлогом незаконных и односторонних санкций, введенных со стороны недружественных стран, что с учетом центра экономических интересов ответчиков влечет невозможность исполнения арбитражного решения за пределами России".

Кроме того, истец полагает, что высока вероятность того, что ответчик и дальше будет игнорировать права и законные интересы заявителя, не будет содействовать уменьшению убытков заявителя и не предпримет действий по добровольному возмещению убытков.

"Интерпретация европейскими контрагентами текущего регулирования в сфере санкций позволяет говорить о том, что заявителю будет практически невозможно получить удовлетворение своих требований за пределами России. Ответчик активно отчуждает свои российские активы и отказывается от участия в проектах на территории России, что влечет риск невозможности принудительного исполнения будущего арбитражного решения в РФ", - говорится в решении суда.

Согласно документу, "Ямал СПГ" 29 марта 2023 года направил "Бейкер Хьюз Рус Инфра" требования вернуть авансовые платежи за детали, которые не были поставлены, в размере $11 млн; вернуть перечисленные денежные средства за услуги по проведению технического обслуживания, которые не были оказаны, в размере $6,5 млн; компенсировать стоимость 12 сухих газовых уплотнений, которые были переданы "Бейкер Хьюз" для ремонта и неправомерно им удерживаются, в размере $1,45 млн и др.

Самую крупную сумму в размере $47,3 млн (с НДС) "Ямал СПГ" требует в качестве возврата средств, которые были перечислены в пользу Бейкер Хьюз в счет компенсации таможенных пошлин по договору.

Кроме того, в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении договора, в том числе в связи с существенным нарушением им своих обязательств. Заявитель также направил в адрес ответчика требование о выплате компенсации за расторжение договора в размере $31,6 млн. Перечисленные требования удовлетворены не были.

"Для защиты своих прав "Ямал СПГ" указывает, что планирует инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, администрируемым Международной торговой палатой, в соответствии со статьей договора", - говорится в решении суда ЯНАО.

"Ямал СПГ" должен подать исковое заявление по требованиям, в связи с которыми заявлены обеспечительные меры, в течение 15 рабочих дней.

Основной бизнес Baker Hughes в РФ выкупило ООО "Нефтесервисные технологии". Компания продолжила предоставлять нефтесервисные услуги под брендом "Технологии ОФС". При этом специальное разрешение президента РФ не распространялось на покупку "Бейкер Хьюз Рус Инфра". По данным ЕГРЮЛ, контроль над ней сохраняет головное подразделение Baker Hughes в Нидерландах через российское ООО "Бейкер Хьюз Оперейшн Рус". Представитель "Технологий ОФС" также подтвердил "Интерфаксу", что компания не имеет отношения к "Бейкер Хьюз Рус Инфра".

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г). Также в рамках проекта построена еще одна линия на 990 тыс. т/г по технологии "НОВАТЭКа" "Арктический каскад".